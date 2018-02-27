Жители Тайваня смели с полок магазинов всю туалетную бумагу
Жителя Тайваня начали лихорадочно скупать все запасы туалетной бумаги в магазинах. Об этом пишет Financial Times.
Причиной такого поведения стали новости о скором подорожании продукта. Это связано с ростом цены на древесную массу, из которой производится туалетная бумага.
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Вмешаться в ситуацию пришлось премьер-министру Тайваня Уильяму Лайю. Он призвал жителей успокоиться.
Газета со ссылкой на тайваньские СМИ отмечает, что за выходные продажи туалетной бумаги выросли в 22 раза в сравнении с обычными показателями.
Минэкономики Тайваня также подчеркнуло, что находится на контакте с производителями древесной массы. По данным ведомства, дефицита полуфабриката не предвидится.