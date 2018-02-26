В Россельхознадзоре наказали ответственных за утечку документа к PepsiCo

В результате внутреннего расследования, проведенного в Россельхознадзоре, было установлено, что к утечке служебного документа, попавшего в компанию PepsiCo, было причастно управление службы по Владимирской области, передает РИА «Новости».

«Сергей Данкверт проинформировал господина (президента PepsiCo в России, на Украине и в странах СНГ Нила) Старрока о том, что проведенное Россельхознадзором внутреннее расследование в связи с утечкой внутреннего документа Россельхознадзора, показало, что к этому было причастно управление Россельхознадзора по Владимирской области. В этой связи руководитель управления добровольно покинул занимаемую им должность», — сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Также, по ее словам, сотрудники управления, которые работали с документом, будут отстранены от должностей или переведены на другой участок работы.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор попросил СК проверить PepsiCo в связи с хакерской атакой.