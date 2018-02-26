Инвестиции во внутренний туризм на 2019-2025 годы могут составить 300 млрд рублей

Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что по новой программе развития внутреннего туризма в России инвестиции в отрасль до 2025 года могут составить 300 млрд руб.

По словам Сафонова, речь идет о новой программе, рассчитанной на 2019-2025 годы. Ее формат пока обсуждается: либо государственная, либо федеральная целевая программа. В концепцию программы заложены и другие механизмы поддержки бизнеса, в том числе, субсидирование перевозки туристских групп вне сезона, а также меры поддержки, направленные на приобретение автобусов, судов, туристских вагонов.

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«По нашим предварительным оценкам, общий объем инвестиций по новой программе может составить порядка 300 млрд руб.», — сказал Сафонов.

Ранее Сафонов отмечал, что в России реализуется федеральная целевая программа о развитии внутреннего туризма до 2018 года включительно. При этом уже привлечено порядка 24 млрд руб. бюджетных средств и более 67 млрд руб. из внебюджетных источников.

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