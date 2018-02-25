Власти Иерусалима планируют взыскать с церквей $180 млн налогов

Муниципалитет Иерусалима планирует взыскать с христианских конфессий более $180 млн в качестве налогов с их недвижимости, расположенной в городе. Об этом заявил мэр Нир Баркат, передает РИА «Новости».

«Долги за коммерческие площади, принадлежащие церквям, превышают 650 млн шекелей (около $187 млн. — «Газета.Ru»). Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг», — говорится в заявлении мэра.

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Власти потребовали от христианских конфессий платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно церквей, и уже приступили к арестам счетов. В мэрии добавили, что в «Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи».

Ранее сообщалось, что Храм гроба Господня было решено временно закрыть в знак протеста против налогов.