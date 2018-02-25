Intesa Sanpaolo назвала условие для участия в проекте «Северный поток-2»

Председатель совета директоров банка «Интеза», входящего в состав итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, Антонио Фаллико заявил, что руководство группы готов принять участие в финансировании проекта «Северный поток-2», если этому не помешают санкции, передает РИА «Новости».

«Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, имеется в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать. Если решение будет отрицательным, но мы надеемся, что так не случится, тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники», — сказал Фаллико.

Реклама

Он также выразил надежду на то, что руководство Германии и Франции понимает, что подобные ограничения негативно влияют не только на Россию, на и на Европу и грозят потерями экономике ЕС.

«Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно», — подчеркнул он.

Ранее СМИ рассказали о дополнительных потерях, которые могут понести немецкие потребители из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».