Россельхознадзор предсказал миллиардные убытки от американского коричнево-мраморного клопа

Ущерб сельского хозяйства России от американского коричнево-мраморного клопа может составить несколько миллиардов рублей в год, сообщили на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве считают, что ущерб от клопа может составить до 2 млрд рублей в год.

Сообщается, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля насекомое-вредитель было обнаружено в партии мандаринов, которые поступили из Абхазии.

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Родиной клопа считаются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, Европы, в Турции, Грузии, Абхазии.

Насекомое-вредителя включили в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 1 июля 2017 года. Клопа считают опасным, так как насекомое исключительно многоядно. Даже при низкой численности насекомое может и ущерб до четверти стоимости выращенной продукции.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России ожидает рост экспорта сельхозотрасли на 7-10% ежегодно.