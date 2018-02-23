В Крыму спрогнозировали возможное снижение цен на отдых

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых, сообщает РИА «Новости».

«В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», — сказал Волченко.

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Также министр отметил, что в республике помогут гостиницам с добровольной категоризацией — на это в министерстве заложены субсидии.

В 2017 году сообщалось, что о росте турпотока с Украины.