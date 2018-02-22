«Газпром» установил новый рекорд по суточному экспорту

«Газпром» 21 февраля установил абсолютный исторический рекорд по экспорту газа за сутки, сообщила пресс-служба компании.

За 21 февраля объем экспорта газа в дальнее зарубежье составил 645,1 млн куб. м.

«Это на 5,1 млн куб. м превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Газпром» оценил долг потребителей за газ в России более чем в 170 млрд рублей.