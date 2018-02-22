Украинская компания обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Глава правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила, что российская сторона незаконно добыла в Крыму 7,2 млрд кубометров газа. Об этом сообщает «Громадське ТВ».

«На данный момент Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд),», — сказала Нежнова.

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По ее словам, после присоединения Крыма Россия незаконно пробурила в месторождении еще 11 скважин.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что власти пока не решили останавливать добычу газа на шельфе в Крыму.