Минтранс ответил на вопрос о сроках продажи «Трансконтейнера»

Замминистра транспорта России Алан Лушников заявил, что сроки продажи контрольного пакета РЖД в «Трансконтейнере» пока не определены. Об этом сообщает RNS.

«Для того, чтобы конкурс состоялся в апреле нужно было начать все процедуры в январе. Поскольку они не начаты, то можно сделать вывод, что в апреле не будет», — сказал Лушников.

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Он подчеркнул, что функция Минтранса по данному проекту совместно с Минэкономразвития сформировать проект директив.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил продумать варианты по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере».