Госдума одобрила изменение правил выдачи выигрышей в лотереях

Госдума приняла в окончательном чтении закон, изменяющий правила выдачи выигрышей в лотереях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что принятый документ исключает из закона «О лотереях» норму, согласно которой выигрыши выплачиваются оператором лотереи участнику при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

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Вводится новая часть, где говорится, что оператор лотереи в случае продажи лотерейного билета может попросить документ, удостоверяющий личность, в случае возникновения сомнения в достижении участником лотереи возраста 18 лет.

Аналогичная мера применяется операторами в том случае, если выигрыш составляет менее 15 тыс. рублей.