ЦБ: россияне постепенно отходят от сберегательной модели поведения

Россияне постепенно отходят от сберегательной модели поведения. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Положительная динамика остатков средств на депозитах и текущих счетах нефинансовых организаций (прирост в 2017 году составил 1,1 трлн руб. против сокращения на 2 трлн руб. годом ранее) наряду с упомянутым выше восстановлением розничного кредитования на фоне роста реальных заработных плат может служить косвенным индикатором постепенного отхода населения от сберегательной модели поведения», — заявил регулятор.

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Также ЦБ отметил, что в четвертом квартале 2017 года рост кредитной активности наблюдался по всем направлениям кредитной розницы.

Ранее сообщалось, что объем банковских вкладов россиян вырос почти на 1,8 трлн руб. за год.