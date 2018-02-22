Россияне рассказали о минусах путешествий на самолетах и поездах

Большинство россиян (около 86%) заявили, что они в той или иной степени удовлетворены обслуживанием на поездах и самолетах. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Как стало известно, основные претензии к услугам авиакомпаний вызывают неудобные места для пассажиров (28%), задержки рейсов (22%), плохое питание на борту (22%), высокие цены на билеты (17%), техническое состояние самолетов (17%) и случаи потери багажа (11%).

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По отношению к железнодорожному транспорту, россияне недовольны плохим техническим состоянием подвижного состава (26%), некомфортной температурой (19%) и грязью в вагонах (19%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан в 42 регионах страны.