Мадуро анонсировал выпуск еще одной венесуэльской криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро правительство страны выпустит еще одно криптовалюту — золотой «Петро». Об этом сообщает globovision.

«Я не хочу ничего продвигать, но у нас есть сюрприз касательно золотого «Петро», у которого будут те же характеристики, что и [нефтяного «Петро»], однако это вопрос следующей недели», — сказал Мадуро.

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Ранее правительство Венесуэлы официально выпустило в обращение собственную криптовалюту «Петро», которая обеспечена нефтью.

Впоследствии Мадуро объявил, что предварительные продажи «Петро» составили $735 млн.