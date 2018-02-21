Недельная инфляция в России вновь составила 0,1%

Инфляция в России с 13 по 19 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца — на 0,4%, на маргарин, соль — на 0,2%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, курятина и мука — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%: на картофель, белокочанную капусту, морковь и огурцы — 1,5-3%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.