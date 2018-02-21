Соколов: EgyptAir не уведомляла о возобновлении полетов в Каир в феврале

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что авиакомпания EgyptAir не уведомляла Минтранс о начале полетов между Каиром и Москвой в феврале текущего года. Об этом сообщает RNS.

«Они не уведомляли, что начинают в феврале официально», — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее главы совета директоров EgyptAir Сафват Мусаллем сообщил, что авиакомпания ожидает завершения некоторых процедур, касающихся возобновления авиасообщения с Россией.

Как стало известно, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом было отложено до начала апреля.