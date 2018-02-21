«Газпром» оценил долг потребителей за газ в России более чем в 170 млрд рублей

Объем просроченной задолженности потребителей «Газпрома» за поставленный газ на внутреннем рынке вырос по итогам 2017 года до 170,4 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа. По предварительным данным, к 1 января 2018 года она составила 170,4 млрд руб. Это на 9,5 млрд руб. больше, чем в начале 2017 года», — заявили в компании.

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В «Газпроме» пояснили, что одной из наиболее проблемных категорий потребителей являются теплоснабжающие организации. Как стало известно, на их долю приходится около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности.

Ранее сообщалось, что «Газпром» достиг рекордной доли на газовом рынке Европы.