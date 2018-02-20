Россия начнет поставлять мясо в Кувейт

Кувейт открыл свой рынок для российской животноводческой продукции. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Состоялись переговоры Россельхознадзора с руководством Продовольственного агентства государства Кувейт по вопросу допуска российской продукции на рынок Кувейта, на которых были достигнуты принципиальные договоренности о начале поставок российской животноводческой продукции в государство Кувейт», — заявили в ведомстве.

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Также стало известно, что стороны обсудили форму ветеринарного сертификата на мед и продукцию пчеловодства.

Ранее сообщалось, что Австралии разрешили поставлять овец и коз в Россию.