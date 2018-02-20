Минфин разрешил более 40 банкам выдавать ипотеку под 6% семьям с детьми

Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки для семей с детьми под 6% годовых. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

«Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали акционерное общество «АИЖК» и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Участие в программе субсидирования одобрено всем кредитным организациям, подавшим заявки», — заявили в Минфине.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин получил заявки от банков на выдачу льготной ипотеки под 6% на 1 трлн руб.