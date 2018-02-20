Минтруд рассказал, насколько могут увеличиться социальные пенсии с 1 апреля

В результате индексации с 1 апреля текущего года средний размер социальной пенсии составит 9 062 руб. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда.

«В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 255 руб. и после повышения составит 9 062 руб, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 руб. и 382 руб. и после повышения составит 13 410 и 13 556 руб. соответственно», — заявили в министерстве.

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Уточняется, что расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9 % размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 1,07 млрд руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил с 1 апреля текущего года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.