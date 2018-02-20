В ЦБ оценили уровень кредитной ставки для застройщиков при отказе от ДДУ

Зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что кредитная ставка для застройщиков при переходе от долевого участия к проектному финансированию может быть установлена на уровне 6%. Об этом сообщает RNS.

«Я хочу напомнить, что банк принимает на себя дважды кредитный риск. То есть один раз — когда он выдает эти деньги физическому лицу. Второй раз — когда он выдает застройщику. Вопрос стоимости кредита для застройщика в случае, если денежные средства только будут аккумулироваться на счетах эскроу, мы тоже обсуждали. И понимаем, что это будет совсем не та ставка, которую сейчас предлагают банки. Это будет, конечно, же ставка гораздо ниже, даже ниже ключевой ставки… Это будет на уровне, может быть, 6%», — сказала Полякова.

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Она также добавила, что по мере снижения ключевой ставки будет снижаться и ставка по займам для застройщиков.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков.