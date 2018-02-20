СМИ: сроки возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром перенесли

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром перенесли на апрель текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетские СМИ.

Уточняется, что на данный момент продолжаются интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов, но, скорее всего, первые рейсы состоятся не раньше первых чисел апреля.

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Источник в аэропорту Каира подтвердил агентству, что никаких рейсов из или в Москву на 20 февраля не запланировано.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром вероятно произойдет в 20-х числах февраля.