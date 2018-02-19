В Липецкой области назвали заявление гендиректора Roshen неконструктивным

Официальный представитель администрации Липецкой области сказал, что заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen в Липецке абсолютно неконструктивно. Об этом сообщает RNS.

«Заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen о «сгнивании» активов компании Roshen в Липецке, о позиции ее владельцев по принципу «так не достайся никому» абсолютно неконструктивны и в комментариях не нуждаются», — рассказал представитель.

Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский сообщил, что предпочитает «сгноить» активы украинской компании в Липецкой области, если их не купят за сумму не менее чем $200 млн.