Объем закупок крупнейших компаний у тульских МСП в 2017 году составил 10,28 млрд

Крупнейшие заказчики осуществили в 2017 году закупки у малых и средних общим объемом почти 2,1 трлн руб. Из них на Тульскую область пришлось 10,28 млрд руб. Об этом в рамках состоявшегося в Туле круглого стола по теме госзакупок у субъектов МСП заявила руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова, говорится в пресс-релизе организации.

Общий объем закупок в области стал шестым результатом по Центральному федеральному округу.

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По ее словам, в пятерку лидеров по объему закупок у малых и средних компаний Тульской области вошли «ФСК ЕЭС», «МРСК Центра и Приволжья», «РЖДстрой», «КБП им. А.Г. Шипунова» и «ГСК «Югория».

При этом, как показал анализ договоров, заключенных с тульскими субъектами МСП, в 2017 году наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как архитектура, проектирование и строительство, поставки оборудования, услуги по ремонту транспортных средств, ремонту и монтажу машин и оборудования.