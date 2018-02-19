Директор Roshen намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн

Гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что он намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн. Об этом сообщает Liga.net.

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — сказал Москалевский.

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Он также добавил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика сгнила, если ее не купят по рыночной цене.

В прошлом году сообщалось, что Roshen законсервировала фабрику в Липецке.