СМИ: Керимов и Ананьевы договорились о продаже банка «Возрождение»

Сенатор Сулейман Керимов достиг договоренности о приобретении банка «Возрождение» с его владельцами — братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, передает Reuters со ссылкой на источники.

Информацию о том, что Керимов договорился о покупке банка с Ананьевыми агентству подтвердили три источника, знакомые с ходом сделки.

Ранее сообщалось, что Банк России потребовал от Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля.