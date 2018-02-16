В ЦБ прокомментировали запрет банкам размещать данные о курсах валют на улице

В Банке России прокомментировали «Газете.Ru» проект, который запретит банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка. При этом уполномоченные банки (их структурные подразделения, филиалы), как правило, размещают такую информацию на стендах (табло) внутри помещений», — отметили в пресс-службе.

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Проект указания Банк России в целях предотвращения деятельности таких незаконных «точек обмена валют» устанавливает запрет на размещение уполномоченными банками (их филиалами) информации о курсах иностранных валют вне их помещений. При этом запрет не распространяется на окна и витрины помещений, отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ разработал проект, который запретит банкам размещать данные о курсах валюты на улице.