Медведев не исключил поэтапный переход регионов к модельному бюджету

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что можно изучить возможность поэтапного перехода к модельному бюджету регионов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что нет идеальной модели. Я вначале сказал, что это в значительной степени следствие масштабов нашего государства, его истории, разницы в полезных ископаемых, в сырье, в производстве, которое существует на той или иной территории, но куда-то нам развиваться необходимо. Просто бюджет на доверии — это, к сожалению, неработающая модель», — сказал Медведев в рамках российского инвестиционного форума в Сочи.

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Ранее глава правительства сообщил, что число российских регионов с профицитными бюджетами выросло.

Он также подчеркнул, что регионы должны развивать собственный экономический потенциал.