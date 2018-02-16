Bloomberg: «Русал» хочет заблокировать сделку по продаже акций «Норникеля» Абрамовичем в суде

Группа «Интеррос» согласилась выкупить пакет акций «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz. Сrispian направила свое предложение владельцу «Русала» Олегу Дерипаске и владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину. Как сообщил «Газете.Ru» представитель «Интерроса», Владимир Потанин принял предложение.

В свою очередь «Русал» пытается наложить запрет на эту сделку, сообщает агентство Bloomberg. Заявление будет рассмотрено в пятницу, ответчиками выступают структура «Интерроса» WhiteleaveHoldings Ltd. и Crispian.

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Роман Абрамович и его партнеры получили около 6% акций «Норникеля» в 2012 году. Соглашение между Владимиром Потаниным, Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем вводило lock up- запрет на продажу акций до декабря 2017 года. По истечению этого срока любой из акционеров мог выйти из капитала, предложив свои акциипартнерам в компании, которые имеют преимущественное право выкупа.

По уточненному соглашению между акционерами «Норникель» выплачивает дивиденды в зависимости от долговой нагрузки: если она больше 2,2 EBITDA, то компания возвращает акционерам 30% EBITDA. При долговой нагрузке меньше 1,8 EBITDA акционеры компании получают 60%.

«Норникель» является одним из основных активов в компании «Интеррос» , аффилированной с Владимиром Потаниным, и владеющей более 30% акций металлургической компании. Доля «Русала» на конец 2016 года в «Норникеле» составляла 27,8%. При этом, для алюминиевой компании дивиденды «Норникеля» дают возможность соблюдать ковенанты и рефинансировать долг, отмечал «Русал» в проспекте эмиссии евробондов.

«Русал» традиционно рассматривал «Норникель»'в большей степени для целей получения дивидендных выплат, отмечали эксперты. Поэтому акционеру алюминиевой компании в данной ситуации проще заблокировать сделку.