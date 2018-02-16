Forbes оценил состояние Дурова

Журнал Forbes назвал основателя Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.

«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд», — заявили в Forbes.

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Уточняется, что возможности роста капитала еще не исчерпаны.

Ранее сообщалось, что компания Telegram намерена выпустить свой блокчейн и криптовалюту к марту 2018 года.