ПФР: искусственный интеллект займется расчетом пенсий россиян

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что фонд привлечет к расчету пенсий россиян искусственный интеллект. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Расчет пенсий — дело очень сложное. Мы его упрощаем. Мне кажется, это под силу искусственному интеллекту. Мы сейчас работаем над этим», — сказал Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи.

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Он также подчеркнул, что в дальнейшем все организации будут связаны между собой на электронном уровне.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что приоритетной задачей является достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тыс. руб.