В России запретят называть подкрашенный спирт коньяком

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство планирует до конца текущего года разработать изменения в федеральное законодательство, которое исключит возможность продажи в стране суррогатов под видом коньяка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой «коньяк». И мы сейчас постепенно, в рамках 171 федерального закона, который в целом регулирует отрасль производства алкогольной продукции, потихоньку подходим к решению», — сказал Хлопонин.

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Он подчеркнул, что в текущем году власти хотят закрыть данный вопрос и «радоваться, что люди пьют качественные напитки».

Ранее сообщалось, что проверка производителей коньяка и шампанского должна завершиться до 1 марта.