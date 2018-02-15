«Росатом» построит на Белом море ветряные электростанции

Компания «НоваВинд» (входит в госкорпорацию «Росатом») обсуждает с Республикой Карелия возможность строительства ветропарков на берегу Белого моря. Перспективы проекта стороны обсуждали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент «Газеты.Ru».

АО «НоваВинд» планирует построить ветряные электростанции (ВЭС) мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ). Для этого компания может локализовать в Карелии производство литых заготовок на заводе Росатома «Петрозаводскмаш».

«Карелия обладает достаточным потенциалом для развития программм в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведём подбор площадок по проекту», — заявил гендиректор «НоваВинд» Александр Корчагин.