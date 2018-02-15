Глава российской фармацевтической компании рассказал о предпринимательской «формуле счастья»

Глава российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов во время пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи о рассказал о найденной производителем «формуле счастья». Как заявил предприниматель, она заключается в том, чтобы жить и работать там, где комфортно, а зарабатывать по всему миру, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, такой рецепт они обнаружили, когда переехали из Москвы в северную столицу. «Мы выработали для себя «формулу счастья» — жить и работать в Санкт-Петербурге, но зарабатывать по всему миру», — сказал он.

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При выборе площадки для производства компаниям необходимо обращать внимание на конкурентные преимущества региона, а также пользоваться местными инструментами поддержки, считает Морозов.

Например, через чиновников Санкт-Петербурга Biocad контактировал с его городами-побратимами, обсуждал с зарубежными городами варианты локализации производства. С московскими властями компания договорилась о твердом закупочном контракте и землю под производство в Зеленограде.