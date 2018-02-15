Психологи выяснили, сколько нужно денег человеку для эмоционального равновесия

Психологи из США выяснили, что для эмоционального равновесия человеку необходимо получать в среднем $60-75 тыс. в год. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на исследование, подготовленным психологами университетов Виргинии и Пердью .

Чтобы человек был полностью доволен своей жизнью, ему понадобятся $95 тыс. в год.

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Уточняется, что эксперты проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира. Для составления исследования был сопоставлен уровень заработка с уровнем удовлетворенностью жизни.

Ранее сообщалось, что россияне назвали необходимую для достойной жизни сумму.