В Минсельхозе рассказали о будущем экспорта российского мороженого

Заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил, что министерство ожидает ежегодного роста объемов экспорта мороженого на 10-15%. Об этом сообщает RNS.

«Сегодня есть мировой тренд на качественное российские мороженое. Это и Китай, и остальная Азия, и Африка. Мы готовы удовлетворить этот объем в полной мере... Вектор задан, и темпы (роста экспорта — «Газета.Ru») достаточно серьезные. Динамика — не менее 10-15%», — сказал Хатуов.

Как стало известно в 2016 году, Китай каждый год закупает 5 тыс. тонн российского мороженого.