ЦБ отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал» («УралКапиталБанк»). Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Проблемы в деятельности ООО «УралКапиталБанк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», — объяснил ЦБ.

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Регулятор отметил, что не раз применял меры надзорного реагирования в отношении банка, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», — добавили в ЦБ.

«УралКапиталБанк» занимал 225-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития.