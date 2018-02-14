ПФР приумножил пенсионные накопления россиян более чем на 5 млрд рублей

В 2017 году Пенсионный фонд России приумножил пенсионные накопления россиян на 5,14 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе ПФР, поступившем в «Газету.Ru».

«Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд руб, что в пересчете составляет 8,8% годовых. Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений», — заявили в фонде.

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Также стало известно, что совокупная рассчитанная доходность по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.

Ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский сообщил, что отток пенсионных накоплений из Внешэкономбанка в 2017 году составил 255 млрд руб.