Россельхознадзор запретил ввоз яблок с нескольких десятков белорусских предприятий

Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз яблок с нескольких десятков белорусских предприятий. Об этом сообщает на сайте ведомства.

«По результатам проведенных мероприятий Россельхознадзор запретил к ввозу в Россию яблоки свежие с 31 предприятия-производителя яблок в республике Беларусь, что составляет 37% от общего количества проинспектированных предприятий», — заявили в Россельхознадзоре.

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Также стало известно, что у 22 белорусских компаний отсутствуют остатки яблок в хранилищах складских помещений.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины.