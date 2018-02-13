Компания Порошенко проиграла суд по делу «Раковых шеек»

Европейский суд отклонил иск компании президента Украины Петра Порошенко Roshen о регистрации бренда Crabs. Об этом сообщает Liga.net.

Как стало известно, Roshen планировала продавать карамель под английским названием в странах Евросоюза. В свою очередь суд принял аргументы московской фабрики «Красный октябрь» и подтвердил идентичность продуктов Crabs и «Раковых шеек».

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Уточняется, что ранее «Красный октябрь» не смог доказать, что ее продукт внешне похож на Crabs производства Roshen.

Ранее сообщалось, что компания Порошенко потребовала прекратить использовать название «Киевский торт».