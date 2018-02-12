Bloomberg составил новый «индекс Робин Гуда»

Агентство Bloomberg составило новый «индекс Робин Гуда».

В данном индексе эксперты подсчитали, как долго могли бы проработать правительства разных стран мира, если бы за все бюджетные расходы заплатил ее самый богатый человек.

В «индекс Робин Гуда» вошли 49 стран.

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Как стало известно, дольше всех спонсировать свое правительство смог бы самый богатый человек Кипра Джон Фредриксен. Благодаря его состоянию, государство смогло бы продолжать работать 441 день. Эксперты пояснили, что такой результат был достигнут благодаря небольшой численности населения и невысоких соцрасходов Кипра.

В свою очередь миллиардеры из Китая, Японии и Польши смогли бы содержать свои правительства только четыре дня.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира обеднели на $114 млрд.