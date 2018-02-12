В Госдуме задумали лишить бизнес льгот за уход от уплаты НДФЛ

В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает лишать налоговых преференций компании, не оформляющие официальные отношения с сотрудниками. Об этом пишет «Парламентская газета».

Автором инициативы стал депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

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«Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот», — объяснил Шеин.

Депутат со ссылкой на данные Счетной палаты подчеркнул, что крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на сумму 9,5 трлн руб. Однако, по его словам, огромная доля работников в таких компаниях работает неофициально.

«Компания, которая сэкономила миллионы на заработной плате сотрудников, заплатит эти несколько тысяч штрафа и пойдет дальше получать миллионами или десятками миллионов налоговые льготы от государства. Это неправильно. Здесь должны включаться другие рычаги воздействия», — добавил Шеин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о прогрессивной шкале НДФЛ.