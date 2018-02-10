Кадыров рассказал о покупке криптовалюты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в телеграм-канале, что решил купить долю биткоина.

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал Кадыров.

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Он отметил, что инвестиция в биткоины — «штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет».

«Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров подтвердил информацию о внедрении в Чечне блокчейн-технологии.