В правительстве не комментируют предполагаемое видео отдыха Приходько в Норвегии с Настей Рыбкой

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В пресс-службе правительства не комментируют «расследование» Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.

«Без комментариев», — ответила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова «Газете.Ru» на просьбу о комментарии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался комментировать.

В ролике ФБК утверждается, что Приходько в августе 2016 года провел три дня на яхте Олега Дерипаски. Эта информация стала известна ФБК из инстаграма и книги одной из девушек, которая называет себя охотницей на олигархов Настей Рыбкой, которая также находилась на этой яхте.

Официальный представитель Олега Дерипаски заявил «Газете.Ru», что «эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании». По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке из-за расследования оппозиционера Алексея Навального.

Накануне модель Настя Рыбка, называющая себя охотницей на олигархов, пригрозила в инстаграме Дерипаске походом на программу «Пусть говорят». Позже Рыбка дезавуировала собственные высказывания.