Россия готова поставлять СПГ в ЮАР из российской Арктической зоны. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской в ходе рабочей встречи с министром энергетики ЮАР Дэвидом Махлобо в Кейптауне 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства.

Донской отметил, что перспективы расширения двусторонних связей в энергетическом секторе входят в число приоритетных направлений деятельности СМПК.

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«Хотелось бы придать дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству. В частности, речь идет о практической реализации межправительственного соглашения между Россией и ЮАР о сотрудничестве в сфере энергетики, подписанного на «полях» БРИКС в Дурбане в марте 2013 году», — пояснил глава Минприроды России.

По его словам, прямое взаимодействие осуществляется только в области солнечной энергии. Еще одним перспективным направлением является сотрудничество в области нефтегазовых проектов, в том числе реализация совместного с АО «Росгеология» проекта разведки и разработки месторождений углеводородного сырья на блоках 9 и 11а южного шельфа республики. Общие ресурсы углеводородного сырья по двум блокам оцениваются в объеме 113 млрд куб. метров по газу и более 70 млн тонн по нефти.