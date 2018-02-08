«Газпром» назвал страны, которые должны разрешить строительство «Северного потока — 2»

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания ожидает получения всех необходимых разрешений на строительство «Северного потока — 2» от Финляндии, Швеции, России и Дании в течение первого полугодия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений… Сейчас важный очень этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения, соответственно, от Финляндии, Швеции, России и Дании», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что «рассуждать о каких-то сценариях, когда это не произойдет, — плохая привычка».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что он обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2».