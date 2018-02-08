Telegraph: Сорос участвует в тайном заговоре, чтобы сорвать Brexit

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос поддерживает кампанию по срыву Brexit. Об этом пишет The Telegraph.

«Инвестор является одним из трех высокопоставленных лиц, связанных с группой Best for Britain, которые планируют запустить общенациональную рекламную кампанию в этом месяце, что, как они надеются, приведет ко второму референдуму по теме вопроса сохранения Британии в составе ЕС», — сообщает издание.

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Уточняется, что в планах кампании: нанять крупных спонсоров из партии Тори для подрыва авторитета премьер-министра Терезы Мэй.

Также заговорщики собираются убедить депутатов проголосовать против окончательного соглашения по Brexit, чтобы инициировать очередной референдум или всеобщие выборы.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй назвала справедливую плату за Brexit.