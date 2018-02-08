«Ростелеком» думает о продаже своей армянской дочки

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания рассматривает возможность продажи «дочки» в Армении. Об этом сообщает RNS.

«Мы думаем об этом, насколько этот бизнес для нас комплементарен. У нас нет задачи его продать. Но как показывает практика других глобальных игроков, такая межстрановая синергия не очевидна. Все-таки разное законодательство, разная клиентская база, продукты. Поэтому мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. В том числе через продажу», — сказал Осеевский.

В прошлом году источник сообщил, что «Ростелеком» и «Ренова» Вексельберга возобновили переговоры о покупке «Акадо».