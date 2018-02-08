Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка $6 млрд. Сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд», — сказал Круглов.

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Он также добавил, что «Турецкий поток», скорее всего, будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома» и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций.

Ранее сообщалось, что Турция ввела налоговые льготы для постройки «Турецкого потока».