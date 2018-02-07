ФТС выделит 46 млн рублей на установку оборудования для tax free

Глава ФТС Владимир Булавин заявил, что Федеральная таможенная служба потратит 46 млн рублей в 2018 году на установку оборудования для tax free в аэропортах. Об этом сообщает RNS.

«Это потребует определенных материальных затрат по созданию автоматизированным рабочих мест, но мы к этому готовы. Хотя бы купить рабочие станции, я имею в виду компьютеры, наладить дополнительно каналы связи. Эти затраты в бюджете ФТС запланированы на 2018 год. Поскольку этот вопрос возник не в этом году, речь давно об этом ведется. 46 млн руб», — сказал Булавин.

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Он также добавил, что таможенная служба готова к реализации первого этапа проекта tax free, когда должностное лицо таможни оттиском своей печати подтверждает фактически выпуск товара за границу, купленного в России.

Ранее Минпромторг рассказал, когда в России заработает система tax free.